ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نائب يقيم إفطارا جماعيا لمجلس إدارة نادي أسوان

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
قام اليوم مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان بتلبية دعوة النائب الحاج أحمد الكاجوجى على الإفطار حيث قام بتقديم التهنئة للنادي على صعوده للدورى الممتاز.

وصرح مصطفي أمين المشرف العام على الفريق في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مجلس إدارة أسوان قام بتلبية دعوة أحمد الكاجوجى لأنه من الجماهير العاشقة لفريق زهرة الجنوب.

وتقدم مجلس إدارة النادى بخالص الشكر والتقدير والامتنان للحاج أحمد الكاجوجى على دعمه المستمر لرفع اسم ومكانة أسوان فى المحافل الرياضية.

وقام اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس الإدارة بتقديم درع النادى للحاج أحمد الكاجوجى ودعوته لزيارة النادي في أقرب وقت ممكن.

ترشيحاتنا

اللعنة تطارد نجوم الأهلي المعارين.. لاعب الجونة يخرج مصابًا في مواجهة الإسماعيلي

أحمد عمر هاشم: عدم إيقاظ الأبناء لصلاة الفجر إثم على الوالدين.. فيديو

فورمة كريستيانو الجديدة تنال إعجاب الملايين.. شاهد

شمل المواقع .. الأعلى للإعلام يحظر نشر برنامج بسمة وهبة من كل الوسائل الإعلامية

لأول مرة .. رامز جلال يعتذر لجمهوره .. فيديو

طارق الشناوي .. بعد نجاته من الموت غرقا ..7 معلومات عنه

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة