نائب يقيم إفطارا جماعيا لمجلس إدارة نادي أسوان

قام اليوم مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان بتلبية دعوة النائب الحاج أحمد الكاجوجى على الإفطار حيث قام بتقديم التهنئة للنادي على صعوده للدورى الممتاز.



وصرح مصطفي أمين المشرف العام على الفريق في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مجلس إدارة أسوان قام بتلبية دعوة أحمد الكاجوجى لأنه من الجماهير العاشقة لفريق زهرة الجنوب.



وتقدم مجلس إدارة النادى بخالص الشكر والتقدير والامتنان للحاج أحمد الكاجوجى على دعمه المستمر لرفع اسم ومكانة أسوان فى المحافل الرياضية.



وقام اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس الإدارة بتقديم درع النادى للحاج أحمد الكاجوجى ودعوته لزيارة النادي في أقرب وقت ممكن.

