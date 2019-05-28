خطف هالة صدقي في الحلقة 22 من بركة .. فيديو

شهدت الحلقة الـ 22 كثيرا من التطورات فى الأحداث وتوصل "بركة" إلى الإعلامى الفاسد "علاء عابدين"، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها، والتى تدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه.



إلا أن "عابدين" تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، لكنهم عنفوه وقام السحاوى "محمد لطفى" بخطف والده بركة "هالة صدقى".



وواصل "بركة" ابتزاز "اللواء جلال"، واستدعائه له ليمسح له السيارة، وطلب منه معرفة مكان رجل الأعمال الفاسد "فوزى الغامرى"، وبالفعل وصل إليه "بركة" وسيطر عليه، بعدما علم "الغامرى" أن "بركة" يملك فيديوهات تدينه وتدين نجله.



وتمكن "كساب" من إحضار صديق "بركة" المسافر إلى إيطاليا لمساعدتهم فى اختراق برنامج "بركة" الذى عليه بيانات تكشف العصابة السرية.



وقررت هالة صدقي الذهاب للنائب العام وبإلغائه بحقيقة مرض بركة وأنه لم يعان من أي أمراض نفسية.



https://www.youtube.com/watch?v=0KZwTlGBsdE