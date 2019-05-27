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الإعلامى أحمد موسى يشارك فى حفل إفطار صحفيي شطورة السنوى.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:39 م
الإعلامى أحمد موسي
الإعلامى أحمد موسي أثناء مشاركته فى حفل الإفطار
شارك الإعلامى أحمد موسى، فى حفل الإفطار السنوى لصحفيي قرية شطورة، التابعة لمحافظة سوهاج، العاملين بالصحف القومية والخاصة، اليوم الاثنين، بمقر نقابة الصحفيين.

وتأتي شطورة في المرتبة الأولي على مستوى الجمهورية من حيث عدد الصحفيين، حيث يبلغ عددهم 350 صحفيا، بين مشتغل وتحت التمرين في كل دور الصحف القومية والخاصة.

وتقع شطورة، شمال مدينة طهطا، ويحدها من الشرق نهر النيل، ومن الغرب قرى المدمر وبنجا وقاو الغربية، ومن الشمال قريتي السبائكة والعتامنة، ومن الجنوب قرية عرب بخواج وقرية الشيخ زين الدين.

وتشتهر القرية بكثرة عدد المتعلمين، ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة تقريبًا، حيث يوجد بالقرية وحدها ما يقرب من 500 عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية والدول العربية.

كما أن من حصلوا على رسائل الماجستير فى القرية بلغ عددهم نحو 2000 شخص، وعدد كبير من الأطباء الصيادلة تجاوز عددهم 800 طبيب وصيدلى، وبها عدد كبير من مشايخ وعلماء الأزهر.

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