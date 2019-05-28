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فن

تفاصيل الحلقة الـ 23 من مسلسل الزوجة 18 ..فيديو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل الزوجة 18 كثيرا من التطورات وتعرف فارس شقيق حمزة "التوأم" حسن الرداد على فريدة " ناهد السباعى " التى ساعدته على كشف مخطط بيومى فؤاد بالنصب عليه وادعاء أنه المحامى الخاص بشقيقه حمزة لكنه مجرد نصاب يريد الاستيلاء على أموال حمزة.

كما شهدت الحلقة أيضا إقناع زوجات حمزة لفارس أن يتقمص شخصيته لكنه رفض.

وفى نهاية الحلقة قام فارس وفريدة ومحمود البزاوى بكشف أمر بيومى فؤاد وواجهوه بأنه نصاب وطلبوا منه الذهاب من حيث أتى وبالفعل استجاب لهم.

الزوجة 18 بطولة حسن الرداد وناهد السباعى وهيدى كرم وكوكى .
https://www.youtube.com/watch?v=Uc_MvAArBEc

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