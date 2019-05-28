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فن

شاهد.. دويتو أمينة وأمير يزبك

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
سمر سعد
طرحت المطربة أمينة واللبنانى أمير يزبك كليب يحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت.

وظهرت أمينة بشكل جديد من خلال الكليب.

وتقول كلمات الأغنية: عازمك الليلة عالرقصة.. بدنا نرقص.. بدنا ننسى.. وكلن يجتمعوا حوالينا.. وتبقى عيون الكل علينا.. اخلع..يلا..اخلع..السهرة وبدها تولع.. كلّو عم يتدلع..اخلع..يلا..اخلع.

https://www.youtube.com/watch?v=a1Na2gl08As

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