حلا شيحة تبهر متابعيها بصورة غامضة وتشبه نفسها بالذهب

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد بدت صورتها غامضة بعض الشيء، ولكنها كعادتها كانت جميلة، ومميزة للغاية.



وكتبت حلا على صورتها بعض الكلمات البسيطة، قائلة: "لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون".



وظهرت حلا بإطلالة مميزة للغاية، وقد ارتدت بلوزة باللون الاسود، والمخرمة بالدانتيل، وقد تركت حلا شعرها منسدلا بشكل ساحر، وجذاب للغاية، مع اختيارها لمسات مميزة من المكياج فقد اختارت وضع كحل لتبرز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وارتدت حلا إكسسوارات باللون لفضي على يديها لتبرز من جمال إطلالتها بشكل مثير، وجذاب للغاية، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.