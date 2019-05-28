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أخبار العالم

مصدران لـ رويترز: الهند لن تدعو رئيس وزراء باكستان لـ حفل تنصيب مودي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:14 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف مصدران في وزارة الخارجية الهندية أن بلادهما لن تقدم دعوة لرئيس وزراء باكستان، عمران خان، لحضور حفل أداء ناريندرا مودي، اليمين كرئيس وزراء لفترة ثانية، الأمر الذي يعكس استمرار التوتر بين الجارتين القويتين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وخاضت باكستان والهند ثلاثة حروب بعد استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، وكانتا على شفا حرب رابعة في فبراير الماضي، بعدما أودى هجوم انتحاري نفذته جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا لها، خلف ما لا يقل عن 40 شرطيا هنديا قتيلا في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأفاد بيان من الحكومة الهندية اليوم الاثنين بدعوة زعماء بنجلاديش وميانمار وسريلانكا وتايلاند ونيبال وبوتان لحضور حفل أداء اليمين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن الدعوة "تتماشى مع تركيز الحكومة على سياسة ’الجوار أولا’".

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