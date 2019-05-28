الجونة يضمن البقاء في الدوري الممتاز بعد التعادل سلبيًا مع الإسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الجونة ومنافسه الإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز.



دخل الفريقان المباراة بروح عالية لتحقيق الهدف الأول للسيطرة على المباراة، وتبادل الفريقان الهجمات ولكن لم تسفر عن أهداف طوال الـ45 دقيقة في الشوط الأول.



وتعرض إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان ثنائي فريق الجونة للإصابة.



جاءت إصابة عبد النعيم في الدقيقة 29 عندما دخل اللاعب في مراوغة مع أحد مدافعي الإسماعيلي، فالتوت قدمه بطريقة غريبة وسقط أرضا دون أن يتدخل أحد لاعبي الدراويش.



بينما تعرض ريان للإصابة بعد مراوغة أحد مدافعي الإسماعيلي أمام منطقة الجزاء، وخرج ريان للعلاج ولكن أشار الجهاز الطبي بتغييره وعدم استمراره في المباراة.



وبهذا التعادل يرتفع رصيد الجونة إلى النقطة 37، ويضمن بقاءه في الدوري الممتاز، بينما يرتفع رصيد الإسماعيلى إلى النقطة 43 ويحتل المركز السابع.