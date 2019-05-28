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ديني

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان.. فيديو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:18 ص
دعاء يوم الثالث والعشرين
دعاء يوم الثالث والعشرين
عبد الرحمن محمد
أعية شهر رمضان دائمًا تخدم جميع المسلمين حول العالم للتقرّب إلى الله، المجيب لدعواتهم إذا أخلصوا نيتهم أمامه سبحانه وتعالى، فجميع الأدعية لها قيمتها الروحية وحقيقتها المعنوية، فهي المنجية من هلاك يوم القيامة، وهي التي تجلب الرزق وتبعد عنك شر الدنيا، ودائمًا تحفزك بالقيام بأعمال الخير، وهي التي تبعد عنك الوسواس، فضائل لا حصر منها، فاغتنمها في رمضان.

أما عن دعاء يوم الثالث والعشرين اللهم صلِ على محمد وال محمد .. ( اللهم اغسلني فيهِ من الذنوب , وطهرني فيهِ من العيـوب, وامتحن قلـــــــــــبي فيهِ بتقوى القلـــــــــــوب , يامقيل عثراتِ المذنــــــــــبين , يا أرحم الراحمين ) .

وثواب هذا الدعاء:
أن من قرأ هذا الدعاء في سائر أيام رمضان أو في اليوم الثالث والعشرين منه , فإنه يمر على الصراط كالبرق الخاطف مع النبيين والشهداء والصالحين.

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