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فن

في ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة رفضت مشاركة فيروز بعمل فني لهذا السبب

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:18 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
أحمد إبراهيم
حلت ذكرى رحيل الفنانة فاتن حمامة أو كما يطلق عليها "سيدة الشاشة العربية" التى قدمت كثيرا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية ودخل بعض أفلامها ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما.

وعلى رغم من الأعمال التى قدمتها الفنانة فاتن حمامة على مدار تاريخها، إلا أنها رفضت أحد أهم الأفلام في السينما المصرية بعنوان "دهب" الذي قامت ببطولته فيروز والفنان أنور وجدي، وكان معروضا عليها لكنها رفضته بسبب فيروز.

وكان السبب وراء رفض فاتن حمامة المشاركة فى الفيلم أنه بطولة طفلة ولم تتقبل أن يوضع اسمها بجوار الطفلة المعجزة وقررت أن تبلغ الفنان أنور وجدى رفضها المشاركة فى العمل.

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