ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باقٍ بأعماله.. أرملة سيد مكاوي: رأيت الحياة من خلاله.. فيديو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:38 ص
زينات خليل، أرملة
زينات خليل، أرملة الفنان الكبير سيد مكاوي
هاني حسين
قالت زينات خليل، أرملة الفنان الراحل سيد مكاوي، إنها تعرفت على الحياة بأكملها من خلال سيد مكاوي.

وأضاف" خليل" في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن": "سيد مكاوي كان كل حياتي وعشت معه 49 سنة".

وتابعت: "سيد مكاوي لم يرحل لكنه باقٍ بأعماله الفنية والموسيقية المحفورة في قلوبنا وأذهاننا".

ترشيحاتنا

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى .. صور

رامي عبدالرازق: محمد رمضان وعلي ربيع ومصطفى خاطر «خاسرون» هذا العام

مواقيت صلاة العيد في المحافظات والمدن .. تعرف عليها

هُنا الزمالك .. رسالة مثيرة من النادي لـ لاعبيه

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مصر للطيران تلغي رحلات الخرطوم غدا بسبب أحداث السودان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة