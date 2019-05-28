باقٍ بأعماله.. أرملة سيد مكاوي: رأيت الحياة من خلاله.. فيديو

قالت زينات خليل، أرملة الفنان الراحل سيد مكاوي، إنها تعرفت على الحياة بأكملها من خلال سيد مكاوي.



وأضاف" خليل" في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن": "سيد مكاوي كان كل حياتي وعشت معه 49 سنة".



وتابعت: "سيد مكاوي لم يرحل لكنه باقٍ بأعماله الفنية والموسيقية المحفورة في قلوبنا وأذهاننا".