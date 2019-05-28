نشرة الحوادث الليلية.. مفاجأة فى واقعة مقتل طفل شرم الشيخ.. ونجار مسلح يحاول الانتحار عقب قتل زوجته بالشرقية

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال النشرة الإخبارية الموجزة التالية:
مفاجأة .. طفل شرم الشيخ مالوش شهادة ميلاد.. المتهمة فطسته فى الميه علشان ابوه ما يكتبهوش باسم مراته التانية
مفاجأة .. طفل شرم الشيخ مالوش شهادة ميلاد.. المتهمة فطسته فى الميه علشان ابوه ما يكتبهوش باسم مراته التانية
كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة قيام أم بقتل طفلها بمدينة شرم الشيخ بإغراقه فى المياه عن مفاجأة جديدة حيث تبين أن الطفل لا يوجد له شهادة ميلاد لمدة 3 سنوات وأن الخلافات بين الزوجين دفعت الأم إلى ارتكاب الجريمة بعد تهديد زوجها المستمر لها بأخذ الطفل واستخراج شهادة ميلاد له باسم زوجته الثانية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بسبب خلافات أسرية..فلاح يعتدي بالضرب حتى الموت على زوج طليقته
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط فلاح اعتدى بالضرب على زوج طليقته محاولا قتله بمساعدة نجله. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إحالة 10 متهمين بينهم 3 رؤساء لجهاز 15 مايو للمحاكمة لإهدارهم المال العام
كشفت تحقيقات النيابة الادارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة واستغلالها، وقررت النيابة إحالة 10 مسئولين بينهم 3 من رؤساء جهاز مدينة 15 مايو السابقين للمحاكمة التأديبية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نجار مسلح يحاول الانتحار عقب خنق زوجته لخلافات بينهما بالشرقية
حاول"نجار مسلح" مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،التخلص من حياته عن طريق الانتحار عقب قتله زوجته خنقا، فيما تم التحفظ عليه عقب إسعافه وإخطار نيابة قسم ثان الزقازيق بالواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
في تربح ٥٨ مليون جنيه.. الحكم على محافظ المنوفية السابق ٢٥ يونيو
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو للحكم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حملات أمنية مكبرة توجه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، حملات أمنية مكبرة، كما وجهت ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بسبب خلافات أسرية..فلاح يعتدي بالضرب حتى الموت على زوج طليقته
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط فلاح اعتدى بالضرب على زوج طليقته محاولا قتله بمساعدة نجله. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إحالة 10 متهمين بينهم 3 رؤساء لجهاز 15 مايو للمحاكمة لإهدارهم المال العام
كشفت تحقيقات النيابة الادارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة واستغلالها، وقررت النيابة إحالة 10 مسئولين بينهم 3 من رؤساء جهاز مدينة 15 مايو السابقين للمحاكمة التأديبية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نجار مسلح يحاول الانتحار عقب خنق زوجته لخلافات بينهما بالشرقية
حاول"نجار مسلح" مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،التخلص من حياته عن طريق الانتحار عقب قتله زوجته خنقا، فيما تم التحفظ عليه عقب إسعافه وإخطار نيابة قسم ثان الزقازيق بالواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
في تربح ٥٨ مليون جنيه.. الحكم على محافظ المنوفية السابق ٢٥ يونيو
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو للحكم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حملات أمنية مكبرة توجه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، حملات أمنية مكبرة، كما وجهت ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا