نشرة الحوادث الليلية.. مفاجأة فى واقعة مقتل طفل شرم الشيخ.. ونجار مسلح يحاول الانتحار عقب قتل زوجته بالشرقية

مفاجأة .. طفل شرم الشيخ مالوش شهادة ميلاد.. المتهمة فطسته فى الميه علشان ابوه ما يكتبهوش باسم مراته التانية

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال النشرة الإخبارية الموجزة التالية: