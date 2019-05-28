مدرسة إنسانية وفيلسوف.. ابنة سيد مكاوي: يمتلك روح التحدي.. فيديو

قالت أميرة مكاوي نجلة الفنان الكبير سيد مكاوي، إن والدها يعتبر مدرسة تسير على الأرض، ويعد فيلسوف ومناضل ويمتلك روح التحدي.



وأضافت "مكاوي" في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، أن سيد مكاوي شاعر وفنان تشكيلي ومحب للحياة وهو مجموعة رجال مجتمعة في شخص سيد مكاوي".



وتابعت: "كان يعطف عليا بتعليمي دروسا في الحياة بطرق غير مباشرة، ومنها القراءة".

