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تعليم

وفد من دراسات الأزهر ببورسعيد يقدم العزاء في وفاة طالبة قراءة القرآن

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وفدا من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، لتقديم واجب العزاء في وفاة طالبة كلية دراسات بورسعيد نرمين زكريا ونس الطالبة بالفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية.

وتكون الوفد من الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان عميد الكلية، وبرفقته الدكتور عبده مقلد أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد نوارج مدرس الأدب والنقد بالكلية، والدكتور قدري الديب مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية والدكتور ممدوح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة.

يذكر أن الطالبة صعدت روحها إلى الرفيق الأعلى يوم الأربعاء الماضي وهي تقرأ القرآن ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وزميلاتها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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