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ثقافة

عروض متنوعة لثقافة أسيوط في ليالى شهر رمضان بالقاهرة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم ليالى رمضان الثقافية والفنية، وشارك فرع ثقافة أسيوط بعرض لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية  بنادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة، قدمت فيه الفرقة بعض الأغانى الرمضانية بقيادة المايسترو حسام حسنى.

كما قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرضا فنيا بالمسرح الروماني بشارع المعز حيث استمتع الجمهور بالتنورة على الأنغام الشرقية، إضافة إلى عرض فنى لفرقة قصر ثقافة أسيوط للآلات الشعبية فى الممشى السياحي بمحافظة أسيوط.

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