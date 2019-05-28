النجوم يختتم مبارياته في الدوري الممتاز بتعادل إيجابي مع إنبي

تعادل فريق إنبي مع منافسه النجوم، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز.



سجل صلاح محسن هدف النجوم الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق متابعة لركلة ركنية داخل منطقة الجزاء.



وتعادل عمر فتحي لفريقه إنبي في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بهدف غريب بعد ارتباك المدافعين داخل منطقة الجزاء.



وبهذا التعادل يختتم فريق النجوم مبارياته في الدوري الممتاز ويودعه هابطًا الى دوري القسم الثاني، بينما يرتفع رصيد انبي الذي ضمن البقاء إلى 41 نقطة ويحتل المركز التاسع.