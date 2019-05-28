ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

النجوم يختتم مبارياته في الدوري الممتاز بتعادل إيجابي مع إنبي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:35 ص
النجوم وانبي
النجوم وانبي
عمرو ابوبكر
تعادل فريق إنبي مع منافسه النجوم، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف النجوم الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق متابعة لركلة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وتعادل عمر فتحي لفريقه إنبي في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بهدف غريب بعد ارتباك المدافعين داخل منطقة الجزاء.

وبهذا التعادل يختتم فريق النجوم مبارياته في الدوري الممتاز ويودعه هابطًا الى دوري القسم الثاني، بينما يرتفع رصيد انبي الذي ضمن البقاء إلى 41 نقطة ويحتل المركز التاسع.

ترشيحاتنا

لحظة موت.. انهيار مسرح يحمل 100 طفل وشاب بشكل مفاجئ.. فيديو

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

صراع الوحوش.. الأهلي يهدد والزمالك يعاند واتحاد الكرة في ورطة

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

تامر حبيب يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

أضرار كارثية لـ السمن النباتي في كحك العيد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة