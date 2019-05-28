الأهرام الكندية تختتم محاضراتها بالفصل الدراسي الربيعي

أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اليوم "الثلاثاء" هو آخر يوم في المحاضرات بالفصل الدراسي الربيعي لعام 2019.



كانت آخر فعاليات نظمتها الجامعة هي تجهيز الطلاب لشنط رمضان بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وأعربت إدارة الجامعة عن فرحتها بالمشاركة: "فرحنا بوجودنا في جمعية رسالة عشان نساعدهم في تجهيز 200 شنطة لرمضان".