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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني الجديد يذهب إلى الجبهة لمواجهة انفصاليين

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن الرئيس الجديد لأوكرانيا، فولوديمير زيلنسكي أنه انتقل لخط القتال مع انفصاليين موالين للروس شرق البلاد.

وبحسب بيان للرئاسة، فإن زلينسكي تفقد مواقع عسكرية أوكرانية في منطقة ستانيتسيا لوجانسكا وشتشاستيا، وهما منطقتان تشهدان قتالا ضد انفصاليين روس يسيطرون على جزء منهما، بحسب ما نقلت صحيفة "لونوفل أوبسرفاتور" الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس كان على بعد 400 متر من مواقع العدو.

وبحسب الصور التي نشرتها الرئاسة الأوكرانية، يمكن رؤية الرئيس زيلنسكي يرتدي زيا مدنيا وخوذة عسكرية وسترة مضادة للرصاص ينظر في الأفق من موقع عسكري ويحيطه مجموعة من العساكر.


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