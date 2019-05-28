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رياضة

صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:44 ص
كمال درويش
كمال درويش
محمد رشاد
استضاف المركز الأوليمبي بالمعادي، الإفطار السنوي لنقابة المهن الرياضية، الاثنين، بحضور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، وكمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما حضر الإفطار السنوي كل من مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، ومجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأحمد الشيخ مدير إدارة شئون مكتب وزير الشباب والرياضة.

وشهد المركز الأوليمبى عقب الإفطار السنوى صالونا ثقافيا حول الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا.
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي
صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بـ المركز الأوليمبي

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