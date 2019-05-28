نشرة أخبار البرلمان: لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت.. وبرلماني يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد إصدار قانون له

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الاثنين 27 مايو:
لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت
برلمانى يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد إصدار قانون له
أبو شقة للمتربصين بالوفد: خسئتم.. وإرادة الوفديين لن تنكسر
للحد من نصب الشركات.. لجنة الإسكان تدرس مشروع قانون التطوير العقاري
لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت
برلمانى يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد إصدار قانون له
أبو شقة للمتربصين بالوفد: خسئتم.. وإرادة الوفديين لن تنكسر
للحد من نصب الشركات.. لجنة الإسكان تدرس مشروع قانون التطوير العقاري
حزب المؤتمر يعلن تدشين أكاديمية الكادر السياسي
برلمانى يطالب قطاع الأعمال بإعادة تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة
وكيل رياضة البرلمان: نجوم الزمالك يستحقون الفوز بالكونفدرالية الافريقية
بيان عاجل لـ مدبولي لإيجاد حل مُرضٍ لأزمة 36 ألف معلم مؤقت
حفاظا على الثروة العقارية.. إسكان النواب توضح شروط التصالح في مخالفات البناء
برلمانى يطالب قطاع الأعمال بإعادة تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة
وكيل رياضة البرلمان: نجوم الزمالك يستحقون الفوز بالكونفدرالية الافريقية
بيان عاجل لـ مدبولي لإيجاد حل مُرضٍ لأزمة 36 ألف معلم مؤقت
حفاظا على الثروة العقارية.. إسكان النواب توضح شروط التصالح في مخالفات البناء