ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان: لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت.. وبرلماني يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد إصدار قانون له

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:55 ص
أسامة علي

ترشيحاتنا

ثنائي جديد من الأهلي ينضم إلى مستشفى التتش

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

بسمة وهبة تتجاهل أزمتها الأخيرة: أنا من أهم 3 مذيعات في مصر وتعرضت لمحاولة اغتيال وهاجمت أنغام لهذا السبب .. فيديو

المقاتل.. أول تعليق من طارق حامد بعد التتويج بـ الكونفيدرالية

مايا دياب تقصف جبهة فنانين: صلاحيتهم انتهت

رجال يد الأهلي يخسر أمام سبورتنج في بطولة السوبر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة