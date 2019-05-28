نشرة أخبار البرلمان: لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت.. وبرلماني يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد إصدار قانون له

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الاثنين 27 مايو: