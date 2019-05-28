تعليق صادم من أمير مرتضى على استكمال الدوري بدون الدوليين

استبعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، فكرة استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين.



وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "هذا الأمر غير مطروح من الأساس، نحن لا نملك حارس مرمى للعب أساسا، جنش يتواجد في منتخب مصر، وعمر صلاح في المنتخب الأوليمبي، وعماد السيد مصاب، إذا لا نملك حارسا للمشاركة أساسا".