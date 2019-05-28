صبح وليل.. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 36

شبين الكوم 20 36

طنطا 19 33

دمنهور 17 33

الإسكندرية 19 31

بلطيم 25 32

مطروح 16 28

السلوم 19 36

سيوة 20 38

بورسعيد 21 28

دمياط 21 28

الزقازيق 20 35

الاسماعيلية 18 36

السويس 18 35

العريش 19 29

رفح 19 27

رأس سدر 21 36

نخل 16 33

نويبع 26 36

طابا 23 34

كاترين 20 34

الطور 23 32

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 22 38

بني سويف 22 38

المنيا 24 39

أسيوط 22 40

سوهاج 24 42

قنا 25 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 32 43

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 25 36

ابو رماد 25 36

حلايب 24 34

رأس حدربة 23 34

