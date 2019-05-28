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أخبار العالم

فرنسا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تفجير طرد ليون

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
حسن محرم
أجرت السلطات الفرنسية استجوابا لـ 4 مشتبهين، وأودعتهم السجن، لوقوفهم وراء تفجير طرد في مدينة ليون الفرنسية.

وذكرت صحيفة "لونوفل أوبسرفاتور" أن 4 أشخاص استجوبوا ووضعوا قيد الاعتقال في إطار التحقيق بشأن انفجار طرد مفخخ في ليون وقع في ليلة الجمعة الماضية وخلف 13 مصابا.

وتتضمن قائمة المشتبه بهم مرتكب الحادث ووالديه وأخاه.

وكان وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستنر أعلن استجواب مرتكب الحادث المشتبه به، مشيدا باحتشاد الشرطة الذين تعقبوه على مدار 3 أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن مرتكب الحادث هو شاب يبلغ من العمر 24 عاما ويحمل الجنسية الجزائرية، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية في السابق.

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