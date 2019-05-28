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فن

مايا دياب تقصف جبهة فنانين: صلاحيتهم انتهت

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:01 ص
مايا دياب
مايا دياب
أحمد إبراهيم
قصفت المطربة مايا دياب جبهة عدد من الفنانين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اعتذروا عن عدم المشاركة فى برنامجها الذى يحمل اسم "هيك هنغنى".

وقالت مايا: "في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".

لم تكشف مايا دياب عن أسماء بعينها وهو الأمر الذى زاد من حيرة متابعيها الذين علقوا على رسالتها القوية، مؤكدين أن ما فعلته مايا قرار إيجابي لكن من المهم أيضا معرفة الشخصيات التى تقصدهم مايا.

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