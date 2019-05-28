ابنة سيد مكاوي تكشف سبب رفض والدها علاج بصره .. فيديو

قالت أميرة سيد مكاوى إن والدها رفض عملية إعادة بصره بموسكو. مشيرة الى انها عرفت منه أنه طوال الوقت عرف ان الاشياء لها شكل معين فى مخيلته لا يريد تغييره .



وأضافت أميرة فى حوارها لبرنامج "سيرة الحبايب " ان الاعلامى مفيد فوزى كان له لقاء مع والدها بمنزلهم فى وجود والدتها وأجاب عن اسئلته بشرح أشكال أهله مما أدى الى تأثر والدتها وبكائها.



برنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خاص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

