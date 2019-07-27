شاهد... سامح حسين قبل عرض المتفائل

نشر الفنان سامح حسين، صور جديدة له عبر صفحته على الفيس بوك وظهر وهو على المسرح القومى قبل افتتاحه عرضه المسرحي المتفائل بساعات قليلة مساء أمس الجمعة.





وتدور أحداث المتفائل حول شخص يواجه كل المشاكل والتحديات الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل.



