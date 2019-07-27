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فن

شاهد... سامح حسين قبل عرض المتفائل

السبت 27/يوليه/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان سامح حسين، صور جديدة له عبر صفحته على الفيس بوك وظهر وهو على المسرح القومى قبل افتتاحه عرضه المسرحي المتفائل بساعات قليلة مساء أمس الجمعة.

وتدور أحداث المتفائل حول شخص يواجه كل المشاكل والتحديات الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل.

ويشارك فى البطولة سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، وهو عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
شاهد... سامح حسين قبل عرض المتفائل
شاهد... سامح حسين قبل عرض المتفائل
شاهد... سامح حسين قبل عرض المتفائل

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