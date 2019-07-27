الاثنين.. تكريم أوائل الشهادات العامة والمتميزين بأسوان

تنظم مديرية التربية والتعليم بأسوان احتفالية كبرى تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لتكريم الطلاب أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.





وتتضمن الإحتفالية تكريم الطلاب المتميزين بالمجالات المختلفة، إضافة إلى المتميزين على مستوى المحافظة من مديرى مدارس ومعلمين وإداريين وعمال ، فضلًا عن شركاء الإنجاز الداعمين لمديرية التربية والتعليم طوال الفترة الماضية.





وسيتم تنظيم الاحتفالية يوم الاثنين 29 يوليو بمسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى بكورنيش النيل) فى تمام الساعة التاسعة مساء.



