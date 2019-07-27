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تعليم

الاثنين.. تكريم أوائل الشهادات العامة والمتميزين بأسوان

السبت 27/يوليه/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تنظم مديرية التربية والتعليم بأسوان احتفالية كبرى تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لتكريم الطلاب أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتتضمن الإحتفالية تكريم الطلاب المتميزين بالمجالات المختلفة، إضافة إلى المتميزين على مستوى المحافظة من مديرى مدارس ومعلمين وإداريين وعمال ، فضلًا عن شركاء الإنجاز الداعمين لمديرية التربية والتعليم طوال الفترة الماضية.

وسيتم تنظيم الاحتفالية يوم الاثنين 29 يوليو بمسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى بكورنيش النيل) فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هذه الاحتفالية تأتى بمثابة شكر وتقدير من المديرية لكل من ساهم فى دعم ورفع مستوى العملية التعليمية بأسوان طوال العام الدراسى الماضى 2018/2019، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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