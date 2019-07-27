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برلمان

برلمانية: نسير على خطى طيبة نحو تجديد الخطاب الديني

السبت 27/يوليه/2019 - 02:00 ص
آمنة نصير، عضو مجلس
آمنة نصير، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن هناك تطورا ملحوظًا ومجهودًا كبيرًا، تم على مستوى تجديد الخطاب الديني، ما أدى إلى تصحيح لجانب كبير من الخطاب المرسل، والأشخاص الذين يقومون به.

وأضافت "نصير" في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هذا لا يتعارض مع كون أن هناك بطئا بعض الشئ في تجديد الخطاب الديني، ويجب أن يكون أسرع من ذلك وأكثر مرونة.

وأشارت، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك معادلة صعبة، يجب أن يقوم بها القائمون على النشاط الدعوي، وهو التوافق ما بين مستجدات العصر، وثوابت الدين.

واختتمت النائبة آمنة نصير، بقولها: هناك دور كبير ينتظرنا يتعلق بتطوير الخطاب الديني، ويجب أن يدرك الجميع حتمية هذا التطوير لما يمثله من تصدٍ للمغرضين.

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