ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القابضة للصناعات الكيماوية: إعادة هيكلة لاختيار الكفاءات لإحداث التطوير.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 02:01 ص
عماد الدين مصطفى،
عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
هاني حسين
قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن اختيار الكوادر ومسؤولي الإدارة والكفاءات من أهم أعمال التطوير والنجاح.

وأضاف " مصطفى " في حواره في برنامج "أنا الوطن" على قناة " المحور"، أن قطاع الأعمال كان يمر بظروف خاصة وكان به حالة من التعثر بسبب عدم توفير واختيار القيادات والكفاءات القادرة على إحداث التطوير.

وتابع:" بدأنا الإصلاح وإعادة الهيكلة من أجل اختيار الكفاءات والقيادات القادرة على تحقيق أهداف التطوير، وهناك تغير نوعي في اختيار القيادات في الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال".

وأكمل:" دمج بين الخبرات والشباب لتطبيق التكنولوجيا الحديثة يسهم في إعادة هيكلة قطاع الأعمال وتحقيق نجاحات في المستقبل".

ترشيحاتنا

من منا لا يتعثر.. محمود سعد يرد على المسيئين لـ فاروق الفيشاوي بعد وفاته

ليلى علوي والسقا ولبلبة ومصطفى الفقي يشاركون في عزاء والدة يسرا.. صور

لأول مرة في مصر.. قطارات بدون سائق في الخط الثالث لمترو الأنفاق

عماد متعب لـ حسام عاشور: أنا حققت 11 دوري

أول تعليق من رياض محرز على عدم مصافحة رئيس وزراء مصر

السطو المميت.. عصابة تقتحم شقة وتحتجز عائلة لسرقة مقتنياتهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة و20 فيديو من عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم

هانى شاكر يلتقي أعضاء نقابة الموسيقيين بالأقصر..صور

أبناء العراب يزورون آثار سقارة وميت رهينة..صور