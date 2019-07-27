القابضة للصناعات الكيماوية: إعادة هيكلة لاختيار الكفاءات لإحداث التطوير.. فيديو

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن اختيار الكوادر ومسؤولي الإدارة والكفاءات من أهم أعمال التطوير والنجاح.





وأضاف " مصطفى " في حواره في برنامج "أنا الوطن" على قناة " المحور"، أن قطاع الأعمال كان يمر بظروف خاصة وكان به حالة من التعثر بسبب عدم توفير واختيار القيادات والكفاءات القادرة على إحداث التطوير.





وتابع:" بدأنا الإصلاح وإعادة الهيكلة من أجل اختيار الكفاءات والقيادات القادرة على تحقيق أهداف التطوير، وهناك تغير نوعي في اختيار القيادات في الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال".



