ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدلا من البنزين.. توفيق عكاشة: علينا توجيه الدعم لـ تطوير التعليم والصحة.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 01:08 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة المصرية لا تمتلك أموالا من أجل تطوير مراكز البحوث العلمية المنوط بها تطوير العلوم، مضيفا: "الدعم يلتهم أموال الدولة".

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة "الحياة"،: "مستوى الطلبة الذين يتخرجون في الجامعات يختلف عن مستوى الطلبة المتخرجين في الجامعات منذ 30 عاما، وذلك بسبب زيادة الأعداد، وعدم توافر أماكن للطلاب".

وأكمل: "توجيه أموال الدولة إلى الدعم، مثل دعم المواد البترولية أدى إلى تراجع مستوى التعليم والخدمة الطبية والعمل في مصر".

واستطرد: "نحن في حاجة إلى توجيه أموال الدولة إلى رفع مستوى التعليم والخدمات الطبية وشبكة الطرق، من أجل بناء وتنمية المجتمع ".

واختتم: "أعشق مصر، وأتمنى أن تكون أعظم دول العالم".

ترشيحاتنا

موجز الرياضة.. حسام البدري يرفض الزمالك.. رحيل محمد إبراهيم.. وصفقتان لـ الأهلي

بسبب مشادة كلامية .. فتاة تسكب الزيت المغلي على والدتها بالمنوفية

وائل جمعة يكشف سبب فوز الأهلي بالدوري.. ودور عبدالحفيظ.. والضغط على الخطيب

البول والتورم.. 8 أعراض تشير لإصابتك بالفشل الكلوي

التقط صورة مع مشجع.. سبب تواجد محمد عواد بنادي الزمالك

شاهد.. ميرفت آمين ونادية الجندي في عزاء والدة يسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة و20 فيديو من عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم

هانى شاكر يلتقي أعضاء نقابة الموسيقيين بالأقصر..صور

أبناء العراب يزورون آثار سقارة وميت رهينة..صور