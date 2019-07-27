بدلا من البنزين.. توفيق عكاشة: علينا توجيه الدعم لـ تطوير التعليم والصحة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة المصرية لا تمتلك أموالا من أجل تطوير مراكز البحوث العلمية المنوط بها تطوير العلوم، مضيفا: "الدعم يلتهم أموال الدولة".



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة "الحياة"،: "مستوى الطلبة الذين يتخرجون في الجامعات يختلف عن مستوى الطلبة المتخرجين في الجامعات منذ 30 عاما، وذلك بسبب زيادة الأعداد، وعدم توافر أماكن للطلاب".



وأكمل: "توجيه أموال الدولة إلى الدعم، مثل دعم المواد البترولية أدى إلى تراجع مستوى التعليم والخدمة الطبية والعمل في مصر".



واستطرد: "نحن في حاجة إلى توجيه أموال الدولة إلى رفع مستوى التعليم والخدمات الطبية وشبكة الطرق، من أجل بناء وتنمية المجتمع ".



واختتم: "أعشق مصر، وأتمنى أن تكون أعظم دول العالم".