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أخبار العالم

السعودية تشجع على الاستثمار في إنشاء وتشغيل دور السينما بمدنها

السبت 27/يوليه/2019 - 01:49 ص
دور السينما
دور السينما
نادر غازى:
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وتأتي تلك الدعوة انعكاسا لما حققته دور السينما السعودية من نجاح كبير، وحصولها على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م.

جدير بالذكر أن 7 دور عرض سينمائي تم انشاؤها في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجار افتتاح 27 دارا أخرى في 7 مدن بنهاية 2019م، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية بالمملكة.

وخصصت الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: [email protected] للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية.

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