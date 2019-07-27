السعودية تشجع على الاستثمار في إنشاء وتشغيل دور السينما بمدنها

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.





وتأتي تلك الدعوة انعكاسا لما حققته دور السينما السعودية من نجاح كبير، وحصولها على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م.





جدير بالذكر أن 7 دور عرض سينمائي تم انشاؤها في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجار افتتاح 27 دارا أخرى في 7 مدن بنهاية 2019م، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية بالمملكة.



