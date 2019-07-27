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منوعات

حاولت الهرب.. عيار ناري يقسم كوبرا لنصفين.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
أحمد شريف
نشر موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك" فيديو صادم لحظة اطلاق النار على ثعبان كوبرا سامة ليقسم إلى نصفين.

ويوضح الفيديو رجل يصوب سلاحه نحو افعى كوبرا تسير بالصحراء، ويطلق النار عليها لتلقى مصرعها في الحال.

وبعد ان تمكن القناص من اصابة الثعبان السام انقسم إلى نصفين ليفر النصف الاخر هاربًا من اصابته بعيار ناري آخر.

فيما لم يوضح الموقع الشهير مكان وقوع الحادث الغريب والفريد من نوعه.

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