عديم الرحمة.. قائد دراجة نارية يجر كلب بطريقة مميتة.. فيديو

في مشهد غير آدمي أقدم قائد دراجة نارية على ربط كلب وجره بشكل مروع خلال سيرة بأحد الشوارع العمومية في منتصف الليل باحد المقاطعات الصينية.



وبحسب موقع الفيديوهات الشهير لايف ليك"، تم رصد الرجل عديم الرحمة وهو يجر الكلب بواسطة دراجة النارية، وهو يقودها بأقصى سرعة ممكنة لإلحاق اكبر ضرر ممكن بالكلب.



وافاد الموقع ان بالرغم من السحل الذي تعرض له الكلب إلا انه مازال حيًا، ولكنه يعاني من إصابات خطيرة نتيجة جره و ربطه بالدراجة النارية ، حيث تم نقله إلى مستشفى البيطرية ليتلقى العلاج المناسب.



وأوضح الموقع أن الحادث المروع وقع باحد المقاطعات الصينية، حيث تم تداول بشكل كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.





