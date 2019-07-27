ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عديم الرحمة.. قائد دراجة نارية يجر كلب بطريقة مميتة.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
أحمد شريف
في مشهد غير آدمي أقدم قائد دراجة نارية على ربط كلب وجره بشكل مروع خلال سيرة بأحد الشوارع العمومية في منتصف الليل باحد المقاطعات الصينية.

وبحسب موقع الفيديوهات الشهير لايف ليك"، تم رصد الرجل عديم الرحمة وهو يجر الكلب بواسطة دراجة النارية، وهو يقودها بأقصى سرعة ممكنة لإلحاق اكبر ضرر ممكن بالكلب.

وافاد الموقع ان بالرغم من السحل الذي تعرض له الكلب إلا انه مازال حيًا، ولكنه يعاني من إصابات خطيرة نتيجة جره و ربطه بالدراجة النارية ، حيث تم نقله إلى مستشفى البيطرية ليتلقى العلاج المناسب.

وأوضح الموقع أن الحادث المروع وقع باحد المقاطعات الصينية، حيث تم تداول بشكل كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.


ترشيحاتنا

بوسي شلبي أول الحضور في عزاء والدة يسرا

النيابة تعاين فيلا محمد الننى بعد العثور على جثة مجهولة بها.. تفاصيل

في بيان رسمي.. حسام البدري يكشف حقيقة تدريب الزمالك

تسمم في الدم.. أحلام تكشف سبب الحالة الحرجة للإعلامية فجر السعيد

عماد متعب لـ حسام عاشور: أنا حققت 11 دوري

شاهد.. محمد إبراهيم الزمالك ينتقل إلى مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة و20 فيديو من عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم

هانى شاكر يلتقي أعضاء نقابة الموسيقيين بالأقصر..صور

أبناء العراب يزورون آثار سقارة وميت رهينة..صور