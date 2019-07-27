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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مسئول بـ النظافة والتجميل في القاهرة بتهمة الرشوة

السبت 27/يوليه/2019 - 01:38 ص
تلقي رشوة
تلقي رشوة
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئولا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلقيه رشوة مليون و500 ألف جنيه للجنايات.

وجاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في غضون شهر فبراير عام 2019- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بمحافظة القاهرة بصفته موظفًا عموميا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرةـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على مبلغ 250 ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

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