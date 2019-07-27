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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين لقتلهم كويتيا بالعجوزة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات،" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل"، من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.

وحاول المجني عليه، الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.

اعترف المتهمون، تفصيلا بإرتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث، وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وماتم ضبطه من آثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

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