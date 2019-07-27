محافظ الوادي الجديد: طلاء المنازل لإعادة التنسيق الجمالي بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منطقه شمال مدينة الخارجة، في جولة مسائية شملت الزيارة الحديقة العامة الواقعة أمام المخزن المتحفي، وكذلك الممشي السياحي وذلك بهدف الاطمئنان على الشكل الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.



شدد المحافظ على ضرورة دهان المنازل والعمارات السكنية لإعادة التنسيق الجمالي والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.



كما وجه بتجميل المنطقة الواقعة غرب الممشى، واستغلال المنطقة المهملة الواقعة جنوب غرب الممشى.



كما وجه بتخصيص نهاية الجزء الجنوبي الغربي مكان لانتظار السيارات بدلا من الانتظار بالشارع لمنع إعاقة حركة المرور، بالإضافة إلى الاهتمام بتشجير المنطقة بأشجار الزينة وأحواض الزرع.