قدميها لأطفالك.. طريقة تحضير مصاصة العنب بالكراميل

قد تحتاجين من وقت لآخر تقديم بعض الحلوى البسيطة لاطفالك، ويبقى المصاصة المطلب الأكثر طلبا بين الأطفال، وهو ما يجعل جميع الامهات تتخوف من تقديمها إلى أطفالها، بسبب الألوان الصناعية، والتي يمكن ان تضر بصحة أطفالك، وفيا يلي سنقدم لكي طريقة تحضير مصمات العنب بالكراميل، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



وقت التحضير: ٤٥ دقيقة

وقت الطبخ: ٥ دقيقة

الكمية: 40 فرد



يمكنك تجربة طريقة تحضير مصاصة العنب بالكراميل اليوم، وهي من الحلى الأمريكية، قدميها لأسرتك وضيوفك ويحبونها كثيرًا بجانب العصير أو لأطفالك على العشاء، بطريقة مضمونة ولذيذة للغاية



طريقة تحضير مصاصة العنب بالكراميل



مقادير مصاصة العنب بالكراميل:



عيدان أسنان

كراميل

عنب

شوكولا ذائبة

أوريو مطحون



طريقة تحضير مصاصات العنب بالكراميل:



1- افرشي صينية فرن بورقة شمع و رشيها برذاذ الطبخ غير اللاصق.



2- العنب وجففيه تماما. ثبتي كل حبة عنب في عود أسنان.



3- أمسكي نهاية طرف عود الأسنان، اغمسي كل حبة عنب في الكراميل المذاب ثم الشيكولاتة البيضاء وزعيها على ورقة الشمع.



4- ضعي العنب في البراد لمدة 15 دقيقة أو حتى يتماسك الكراميل تمامًا.



5- اغمسي الجزء السفلي من مصاصات العنب في فتات البسكويت ورشي فوقه القرفة على الفور.



6- احتفظي بالمصاصات في البراد للحصول على أفضل النتائج.