نشرة الحوادث.. جثة مجهولة في فيلا اللاعب محمد النني.. وحفظ تحقيقات التهريب الضريبي لـ الراحل فاروق الفيشاوي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل وتعذيب، لاسيما قرارات للنيابة وغيرها.
في السطور القادمة ملخص لأهم ما جاء في نشرة الحوادث في الساعات الماضية.
نيابة التهرب الضريبي تحفظ التحقيقات مع الراحل فاروق الفيشاوي
أصدرت نيابة التهرب من الضرائب برئاسة المستشار وائل نجم المحامي العام الأول قرارا بحفظ التحقيقات مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد سداده مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره قبل وفاته للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول تعليق من والد محمد النني بعد العثور على جثة داخل فيلته بالغربية
أكد الكابتن ناصر النني والد محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، أن الجثة التي تم العثور عليها بالفيلا ملكهم تحت التشطيب، لأحد الأشخاص صعقته الكهرباء خلال محاولته تسلق بعض كابلات الكهرباء، من داخل الفيلا، قائلًا: «لاقينا الجثة مرمية على الأرض والحمد لله أنها عدت علي خير».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
متحللة وبها آثار صعق كهربي.. قتيل فيلا محمد الننى حرامى .. التفاصيل الكاملة للحادث
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الجثة التي تم العثور عليها بداخل فيلا محمد النني لاعب نادى ارسنال الانجليزي والمنتخب المصرى، لشخص بائع متجول «سرّيح» حاول سرقة كابلات نحاسيه من داخل الفيلا فمات صعقا في وقت متأخر وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفي المحلة العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تعاين فيلا محمد الننى بعد العثور على جثة مجهولة بها
قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول اليوم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا عائلة "محمد النني " لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة.. قيادات شابة وترقيات تعتمد على الكفاءة
شهدت وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة والتى اعتمدها، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ندب اللواء فاضل فهمي راشد عمار نائب مدير أمن البحيرة، مديرا لأمن الدقهلية، وتعيين اللواء ريمون نعيم يوسف عوض نائب نائبًا لمدير أمن البحيرة، واللواء محمود فاروق إبراهيم محمود مساعد مدير أمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الجيزة، واللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب قطعة أرض.. مقتل 5 وإصابة 2 في مشاجرة بين عائلتين بقنا
لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب ٢ آخرين، في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا.
تلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بقرية فاو قبلي بين عائلتي "بجاتو و حمودى"، نتج عنها مصرع كل من: محمد.ع. محمود 36 عام، وشقيقه يوسف 22 عام، و محسن.ع. ا 53 عام و شقيقيه محمود 37 عام، و علاء 45 عام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العثور على جثة مجهولة داخل فيلا اللاعب محمد النني فى الغربية
شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية بفيلا لاعب المنتخب الوطني محمد النني المحترف بصفوف نادي آرسنال الإنجليزي تحت الإنشاء مملوكة له بمسقط رأسه بالمدينة العمالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماتوا في زفة.. تفاصيل مصرع 2 وإصابة 4 في تصادم بالبحيرة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر تصادم بين سيارتى ملاكي علي طريق "أبو المطامير- كفر الدوار" بالبحيرة أثناء زفة عروسين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عايرتني فدبحتها.. حبس قاتل زوجته ببنها
أمرت نيابة بنها، بحبس المتهم بذبح زوجته وذلك عقب انتقال فريق من النيابة إلى شقة المتهم والمجني عليها لمعاينتها وتمثيل الجريمة حيث تحفظت النيابة على السكين المستخدمة في الواقعة وإرسالها إلى المعمل الجنائي وصرحت بدفن الجثة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفل في حادث تصادم بـ جمصة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون- بينهم طفل- في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل تقل عمالا على طريق رافد جمصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب مئات الآلاف من الكواشف المعملية
أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية محاولة تهريب كمية من الكواشف المعملية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب مشادة كلامية .. فتاة تسكب الزيت المغلي على والدتها بالمنوفية
أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة وحروق متفرقة بيدها بعد سكب ابنتها الزيت المغلي عليها بعد مشادة كلامية بينهما أثناء قيامها بطهي الطعام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في السطور القادمة ملخص لأهم ما جاء في نشرة الحوادث في الساعات الماضية.
نيابة التهرب الضريبي تحفظ التحقيقات مع الراحل فاروق الفيشاوي
أصدرت نيابة التهرب من الضرائب برئاسة المستشار وائل نجم المحامي العام الأول قرارا بحفظ التحقيقات مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد سداده مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره قبل وفاته للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول تعليق من والد محمد النني بعد العثور على جثة داخل فيلته بالغربية
أكد الكابتن ناصر النني والد محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، أن الجثة التي تم العثور عليها بالفيلا ملكهم تحت التشطيب، لأحد الأشخاص صعقته الكهرباء خلال محاولته تسلق بعض كابلات الكهرباء، من داخل الفيلا، قائلًا: «لاقينا الجثة مرمية على الأرض والحمد لله أنها عدت علي خير».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
متحللة وبها آثار صعق كهربي.. قتيل فيلا محمد الننى حرامى .. التفاصيل الكاملة للحادث
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الجثة التي تم العثور عليها بداخل فيلا محمد النني لاعب نادى ارسنال الانجليزي والمنتخب المصرى، لشخص بائع متجول «سرّيح» حاول سرقة كابلات نحاسيه من داخل الفيلا فمات صعقا في وقت متأخر وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفي المحلة العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تعاين فيلا محمد الننى بعد العثور على جثة مجهولة بها
قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول اليوم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا عائلة "محمد النني " لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة.. قيادات شابة وترقيات تعتمد على الكفاءة
شهدت وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة والتى اعتمدها، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ندب اللواء فاضل فهمي راشد عمار نائب مدير أمن البحيرة، مديرا لأمن الدقهلية، وتعيين اللواء ريمون نعيم يوسف عوض نائب نائبًا لمدير أمن البحيرة، واللواء محمود فاروق إبراهيم محمود مساعد مدير أمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الجيزة، واللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب قطعة أرض.. مقتل 5 وإصابة 2 في مشاجرة بين عائلتين بقنا
لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب ٢ آخرين، في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا.
تلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بقرية فاو قبلي بين عائلتي "بجاتو و حمودى"، نتج عنها مصرع كل من: محمد.ع. محمود 36 عام، وشقيقه يوسف 22 عام، و محسن.ع. ا 53 عام و شقيقيه محمود 37 عام، و علاء 45 عام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العثور على جثة مجهولة داخل فيلا اللاعب محمد النني فى الغربية
شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية بفيلا لاعب المنتخب الوطني محمد النني المحترف بصفوف نادي آرسنال الإنجليزي تحت الإنشاء مملوكة له بمسقط رأسه بالمدينة العمالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماتوا في زفة.. تفاصيل مصرع 2 وإصابة 4 في تصادم بالبحيرة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر تصادم بين سيارتى ملاكي علي طريق "أبو المطامير- كفر الدوار" بالبحيرة أثناء زفة عروسين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عايرتني فدبحتها.. حبس قاتل زوجته ببنها
أمرت نيابة بنها، بحبس المتهم بذبح زوجته وذلك عقب انتقال فريق من النيابة إلى شقة المتهم والمجني عليها لمعاينتها وتمثيل الجريمة حيث تحفظت النيابة على السكين المستخدمة في الواقعة وإرسالها إلى المعمل الجنائي وصرحت بدفن الجثة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفل في حادث تصادم بـ جمصة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون- بينهم طفل- في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل تقل عمالا على طريق رافد جمصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب مئات الآلاف من الكواشف المعملية
أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية محاولة تهريب كمية من الكواشف المعملية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب مشادة كلامية .. فتاة تسكب الزيت المغلي على والدتها بالمنوفية
أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة وحروق متفرقة بيدها بعد سكب ابنتها الزيت المغلي عليها بعد مشادة كلامية بينهما أثناء قيامها بطهي الطعام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.