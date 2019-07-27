أوباما السبب.. ترامب مستاء من تكييف البيت الأبيض

ألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما، بسبب سوء نظام التكييف الذي تم تركيبه في الجناح الغربي في البيت الأبيض.



ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، خلال تغطيتها للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب، أن نظام التكييف في الجناح الغربي سئ للغاية..يكون باردا للغاية أو ساخنا للغاية.



ألقي ترامب باللوم على أوباما وقال إن النظام القديم كان أفضل بكثير لكن حينما وضع أوباما هذا النظام الجديد أصبح الأمر سئ للغاية.



جدير بالذكر أن ترامب عبر تغريدة له هدد فرنسا بفرض ضرائب على بعض الواردات منها مثل الخمر نظرا للغرامات التي فرضتها باريس على شركات التكنولوجيا وقال ترامب أنه يفضل الخمر الأمريكي عن الفرنسي.