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حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بجمارك مطار سوهاج

السبت 27/يوليه/2019 - 01:24 ص
مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي
أ ش أ
أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة عمر أحمد سليمان محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من عمان، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من الامبولات للتطعيم البيطري محظور استيرادها، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 350 ألف جنيه.

وأشار إلى أن يوسف محمد علي مدير عام جمارك الأقصر والفروع قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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