فضيحة جديدة لقطر.. تميم يشتري ذمم أعضاء بالكونجرس لتشويه السعودية

فجرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، فضحت فيها قطر وجهودها المستمرة للنيل من أشقائها العرب، خاصة المملكة العربية السعودية، وذلك عبر استغلال نفوذها داخل الكونجرس الأمريكي.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الجمعة، إن السيناتور الأمريكي الديمقراطي سابق، جيم موران، حاول في 2018 تجنيد بعض زملائه لتشكيل جماعة ضغط "لوبي" داخل الكونجرس لتشويه السعودية، مشيرةً إلى أن قطر دفعت مبالغ طائلة في حملة موران لإعادة انتخابه.



ومن المعروف أن موران كان أبرز الداعمين لإدانة المملكة العربية السعودية بقانون جاستا، ولاحقا كان من أشد الداعمين لإقصاء الإخوان المسلمين عن المشهد السياسي المصري عقب ثورة يناير المصرية، وقلل حينها من تأثير الإخوان وشكك في قدراتهم على إدارة الدولة المصرية.



وقالت الصحيفة إن قطر، خلال شهري يونيو ويوليو، وقعت مع شركة "ماكدرموت ويل آند إمري"، التي يعتبر موران أحد مستشاريها القانونين، بهدف عقد اجتماعات ومراسلات مع أعضاء في الكونجرس ومستشاريهم، ومسئولين تنفيذيين في وزارة الخارجية والدفاع.



وأوضحت "ديلي بيست" أن ذلك كان ضمن حملة قطرية بهدف الضغط على السفير السعودي لدى الواشنطن آنذاك، الأمير خالد بن سلمان، لتخفيف القيود المفروضة على رحلات السفر بين الرياض والدوحة، والتي فرضتها المملكة بعد المقاطعة العربية في يونيو 2017.



وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد نشرت مؤخرًا تقريرًا قالت فيه إن قطر استعانت بـ6 شركات ضغط إضافية في الشهرين الأخيرين، خلال مساعيها لإقناع صناع السياسة في واشنطن بتبني موقفها، وهذا لا يشمل المتعاقدين الفرعيين الذين تستخدمهم هذه الشركات.



ووقع القطريون مع "أفنيو ستراتيجيس جلوبال" التي شارك في تأسيسها المدير السابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوري ليواندوفسكي والمساعد الآخر للرئيس باري بينيت، الأسبوع الماضي عقدًا قيمته 150 ألف دولار شهريًا.