حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لنادي الفيوم الرياضي

نجحت لجنة الكرة بنادي محافظة الفيوم برئاسة المحاسب على مسعود رئيس نادى الفيوم الرياضى، في التعاقد مع الكابتن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر للعمل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للكابتن مجدى طلبه المدير الحالى الذى تم إنهاء تعاقده مع النادى.





بدأ عبد اللطيف مسيرته مع الكرة لاعبا بنادي الألومنيوم بنجع حمادي مسقط رأسه، ثم انتقل إلى نادي المنيا، وبعدها لعب للزمالك وحصل معه على عدة بطولات أبرزها بطولة افريقيا ابطال الدوري والسوبر المصري والدوري العام، ويعتبر من أفضل من لعبوا