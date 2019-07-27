محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي نواة أساسية لتحقيق التقدم والرقي

شهد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أمس فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع لكلية العلوم جامعة الأزهر والذي يقام بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية، وذلك بحضور دكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، وأ.د مصطفى حسين عميد كلية العلوم وأ.د طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ولفيف من العلماء من المانيا- الصين- اليابان- وروسيا والنمسا –وباكستان والتشيك والسعودية والباحثين والمتخصصين في مجال العلوم.





ونظرا لأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا لبناء مستقبل مصر افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر كلمته بالترحيب بالحضور على أرض المحافظة وسعادته بإقامة المؤتمرات العلمية بها فهي السبيل لحياه أفضل، مؤكدا احتياج الدولة لعقد هذه المؤتمرات لمدها بالأبحاث العلمية التي تعمل على تنمية المجتمع.





وأكد عبدالله أن البحث العلمى هو النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقى لكافة الدول مشيرا إلى الدور الذي تبذله كافة الجهات المعنية خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تقديم كافة السبل للباحثين والعلماء لما تعلمه هذه الجهات من أهمية البحث العلمي فى دفع عجلة الإنتاج وتقدم مصرنا الحبيبية.





وشهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بين المحافظ والحضور حول إمكانية استفادة المحافظة بالأبحاث التي يقدمها الباحثين بالمؤتمر, ومن جانبه قدم المحافظ نبذة عن كافة المشاريع التي تتم على ارض محافظة البحر الاحمر، وأثمرت هذه الجلسة الحوارية عن اقتراح العديد من الأفكار وتقديم بحوث علمية خاصة بالمحافظة.





ومن ناحية أخري أكد رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يناقش عدة محاور فى مجال البحث العلمى وهى الرياضة وتطبيقها والاتجاهات الحديثة فى الفيزياء وتطبيقاتها والعلوم البيئية والزراعة.



