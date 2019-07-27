مياه الفيوم: نقدم خدماتنا على مدار اليوم ولا نسمح بالتجاوز ضد عمالنا

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة ، بيانا إعلاميا بخصوص ما نشر على حساب احد الاشخاص من عزبة عبدالعليم إبراهيم التابعة لمركز ومدينة سنورس يتهم بعض العاملين بالشركة بالفساد وذلك لعدم تواجد مياه الشرب داخل منازل المواطنين على مدار اليوم.



قال البيان أن الشركة تقدم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مدار اليوم وأن العمل داخل الشركة يتم بنظام الورادى وعلى مدار ٢٤ ساعة دون كلل أو ملل من اجل خدمة مواطني محافظة الفيوم والعمل على تلبية احتياجاتهم ورغباتهم وتوفير مياه الشرب لكل المواطنين من خلال المتابعات الميدانية والمراقبة المستمرة لخطوط مياه الشرب والمحابس حتى لا تكون عرضة للعبث من جانب المواطنين .



وان ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أن هناك فاسدين داخل الشركة عار تماما من الصحة وان الشركة وإداراتها القانونية تساند كافة العاملين بكل مواقع الشركة ولا تسمح لاى شخص أيا كان موقعه أو منصبه بالتجاوز ضد اى موظف او التشهير به على مواقع التواصل الإجتماعي وهذا ليس مجالا للمحاكمة او المساءلة ومن يمتلك اى دليل او مستند ضد اى عامل او موظف يتوجه به الى الجهات المعنية بذلك .



أما بالنسبة لنقص مياه الشرب داخل العزبة فجارى عمل التقفيلات ومراجعة المحابس من أجل عودة مياه الشرب داخل العزبة لسابق عهدها وان نقص المياه ليس بكل منازل وشوارع العزبة فهناك أجزاء كثيرة من شوارع العزبة بها مياه على مدار اليوم.