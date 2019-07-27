نشرة الفن.. عزاء والدة يسرا.. موقف فاروق الفيشاوي مع حفيدته.. حلمي بكر أمام النيابة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ياسمين الخطيب تكشف حقيقة خلافها مع فجر السعيد
نفت الإعلامية ياسمين الخطيب وقوع أي عداوة بينها وبين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وغردت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "لا يحمل قلبي أي غضاضة لـ #فجر_السعيد، وأدعو القدير أن يُذهب عنها الحَزَن ويتم شفائها، لتعود سالمة إلى مُحبيها".
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الجمهور يغازل عادل إمام بعد نشر بورتريه
نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه على انستجرام فيديو لفتاة ترسم له بورتريه بالرصاص، وظهر الزعيم في البورتريه وهو يتبسم وقامت بالرسمة فنانة تدعى يارا مكرم.
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تغطية.. عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم
أقيم مساء الجمعة 26 يوليو عزاء والدة الفنانة يسرا، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والمجتمع.
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مطلقة ابنه.. هند الحناوي تكشف موقفا للراحل فاروق الفيشاوي مع حفيدته
كشفت هند الحناوي،مطلقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن موقف نادر للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حدث مع حفيدته ابنتها لينا الفيشاوي.
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حلمى بكر: أمثل أمام النيابة غدًا .. تعرف على التفاصيل
أكد الموسيقار الكبير حلمى بكر، أنه من المقرر أن يمثل أمام النيابة غدًا السبت وذلك لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد زوجته.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
ياسمين الخطيب تكشف حقيقة خلافها مع فجر السعيد
نفت الإعلامية ياسمين الخطيب وقوع أي عداوة بينها وبين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وغردت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "لا يحمل قلبي أي غضاضة لـ #فجر_السعيد، وأدعو القدير أن يُذهب عنها الحَزَن ويتم شفائها، لتعود سالمة إلى مُحبيها".
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
الجمهور يغازل عادل إمام بعد نشر بورتريه
نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه على انستجرام فيديو لفتاة ترسم له بورتريه بالرصاص، وظهر الزعيم في البورتريه وهو يتبسم وقامت بالرسمة فنانة تدعى يارا مكرم.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
تغطية.. عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم
أقيم مساء الجمعة 26 يوليو عزاء والدة الفنانة يسرا، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والمجتمع.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
مطلقة ابنه.. هند الحناوي تكشف موقفا للراحل فاروق الفيشاوي مع حفيدته
كشفت هند الحناوي،مطلقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن موقف نادر للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حدث مع حفيدته ابنتها لينا الفيشاوي.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
حلمى بكر: أمثل أمام النيابة غدًا .. تعرف على التفاصيل
أكد الموسيقار الكبير حلمى بكر، أنه من المقرر أن يمثل أمام النيابة غدًا السبت وذلك لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد زوجته.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا