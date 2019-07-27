مقابل كابونجو كاسونجو.. مهاجم مغربي جديد في الزمالك

يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع مهاجم مغربي جديد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وذلك لدعم صفوف الفريق.



ومن المقرر أن يدخل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، في صفقة المهاجم المغربي الجديد، حيث يتم إعارة الأخير لأحد الأندية المغربية، نظير ضم المهاجم المغربي.



وتعاقد الزمالك خلال الأيام الماضية، مع المغربي أشرف بن شرقي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض، قبل بداية الموسم الجديد.