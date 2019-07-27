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رياضة

جوارديولا يظهر في مشهد إنساني جديد مع مشجعة لمانشستر سيتى.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 01:43 ص
محمد رشاد
فاجأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مشجعة قعيدة للفريق السماوي باهدائها قميصه الشخصي.

ويتواجد مانشستر سيتي في اليابان لمواجهة فريق يوكوهاما الياباني غدا ضمن تحضيراته لمنافسات الدوري الإنجليزي موسم 2018 / 2019.

وتوج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين متفوقا على كل أندية البريميرليج بعد منافسة شرسة مع ليفربول استمرت إلى الأسبوع الأخير من البطولة .

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