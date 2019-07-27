تشكيل ريال مدريد لمباراة الديربي أمام أتلتيكو في كأس الأبطال الدولية

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم السبت فى إطار مباريات في كأس الأبطال الدولية .



ويلتقي النادي الملكي مع الروخي بلانكوس، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.



وضم تشكيل ريال مدريد:



كورتوا، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودري وزولا، كروس، إيسكو، مودريتش، هازارد، فينسيسوس جونيور، لوكا يوفيتش.