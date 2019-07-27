ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة

استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى الأطفال بعد جولتهم الصباحية بمجمع الأديان لتنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية بعد أدائها تحية العلم والنشيد الوطنى، تضمنت الورش عمل كتاب بعنوان "رحلة الأديان" إشراف شيرين عبد المولى، إلى جانب ورشة للتراث اللامادي بعنوان "قصة ولعبة"، نفذتها شيماء الصعيدى مع الأطفال بعد مناقشتها عن أشهر الألعاب الشعبية المستمرة حتى الآن ولم تندثر ومنها لعبة السيف أو هاندريد بالنوبى ولعبة خلاويص، الاستغماية، بالإضافة لورشة لتعليم فن الخيامية تحت إشراف الفنان كريم خلف الذى أطلق العنان للأطفال للرسم من وحى خيالهم التصميم المناسب على قطعة القماش قبل تثبيتها وتطريزها.





جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية والذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال مصر المرحلة الأولى لمحافظة أسوان ( أسوان .. أبو سمبل السياحية .. نصر النوبة) والقاهرة.





تم تقسيم الأطفال على ورشة مسرح العرائس ليبدأ المخرج عمرو حمزة تدريباته وتعريفهم بقصة النص المسرحى المنفذ خلال الورشة، كما بدأت الفنانة أميرة سعد تعريفهم بالمسرح الأسود تقنية وآليات تنفيذه، وانه سمى بهذا الأسم نظرًا لضرورة ارتداء فريق التحريك ملابس سوداء اللون.



