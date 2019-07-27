ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:33 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى الأطفال بعد جولتهم الصباحية بمجمع الأديان لتنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية بعد أدائها تحية العلم والنشيد الوطنى، تضمنت الورش عمل كتاب بعنوان "رحلة الأديان" إشراف شيرين عبد المولى، إلى جانب ورشة للتراث اللامادي بعنوان "قصة ولعبة"، نفذتها شيماء الصعيدى مع الأطفال بعد مناقشتها عن أشهر الألعاب الشعبية المستمرة حتى الآن ولم تندثر ومنها لعبة السيف أو هاندريد بالنوبى ولعبة خلاويص، الاستغماية، بالإضافة لورشة لتعليم فن الخيامية تحت إشراف الفنان كريم خلف الذى أطلق العنان للأطفال للرسم من وحى خيالهم التصميم المناسب على قطعة القماش قبل تثبيتها وتطريزها.

جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية والذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال مصر المرحلة الأولى لمحافظة أسوان ( أسوان .. أبو سمبل السياحية .. نصر النوبة) والقاهرة.

تم تقسيم الأطفال على ورشة مسرح العرائس ليبدأ المخرج عمرو حمزة تدريباته وتعريفهم بقصة النص المسرحى المنفذ خلال الورشة، كما بدأت الفنانة أميرة سعد تعريفهم بالمسرح الأسود تقنية وآليات تنفيذه، وانه سمى بهذا الأسم نظرًا لضرورة ارتداء فريق التحريك ملابس سوداء اللون.

بينما نفذت الفنانة علا الضوى أولى مراحل ورشة الرسوم المتحركة بتصميم الماكيت وعرائس الفيلم من قطن طبيعى وصلصال أسود اللون وسلك نحاس وشريط لاصق، إلى جانب ورشة لتصنيع الحلى من الخرز والأسلاك البلاستيكية تحت إشراف منى عبد الوهاب.

ترشيحاتنا

تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل في حضور عدد من قادة الدول

سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الزمالك

بـ فستان بيج مرصع بالكريستال.. ديانا كرزون تخطف الأنظار في مهرجان جرش

شاهد.. تل أبيب تحترق وإخلاء عشرات الإسرائيليين من المباني

ابنة فيفى عبده تحتفل بعيد ميلادها فى الساحل الشمالى.. فيديو

محامى بالفيفا: الإيقاف ينتظر كهربا ونادى أفيس البرتغالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين