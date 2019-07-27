استجابة لشكاوى أهالي كدوان .. استكمال الصرف الصحي والتشغيل التجريبي خلال أشهر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن استكمال أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كدوان بعد وضع حلول جذرية لكافة المعوقات والمشاكل التي واجهت إنهاء المشروع في الوقت المحدد.
وأوضح محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، أنه تم تنفيذ حوالي 60% من شبكات الانحدار بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال أعمال المشروع وتسليمه في الوقت المحدد وبدء تجارب التشغيل له نهاية العام المالى الحالي 2019/2020.
وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إعداد جميع التقارير الاستشارية متضمنة التعديلات المطلوبة للمحطة وخطى الطرد والانحدار لاستيعاب تصرفات مشروع الصرف الصحى لقرية بنى أحمد الشرقية والمقرر صرفها على محطة رفع كدوان.