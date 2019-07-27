ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى أهالي كدوان .. استكمال الصرف الصحي والتشغيل التجريبي خلال أشهر

السبت 27/يوليه/2019 - 01:57 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن استكمال أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كدوان بعد وضع حلول جذرية لكافة المعوقات والمشاكل التي واجهت إنهاء المشروع في الوقت المحدد.

وأوضح محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، أنه تم تنفيذ حوالي 60% من شبكات الانحدار بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال أعمال المشروع وتسليمه في الوقت المحدد وبدء تجارب التشغيل له نهاية العام المالى الحالي 2019/2020.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إعداد جميع التقارير الاستشارية متضمنة التعديلات المطلوبة للمحطة وخطى الطرد والانحدار لاستيعاب تصرفات مشروع الصرف الصحى لقرية بنى أحمد الشرقية والمقرر صرفها على محطة رفع كدوان.

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. مى عمر تتألق فى أحدث ظهور لها

أسوأ مأساة في 2019.. غرق 150 مهاجرا بينهم مصريين في تحطم سفينة

أحمد فلوكس يسخر من المشاكل الزوجية

طليقة نجم مسرح مصر تكشف تفاصيل جديدة وإمكانية زواجها مرة أخرى

في تصريحات مثيرة.. حلمي بكر: طليقتي عنيفة وسببت لي عاهة مستديمة.. وميريام فارس لها مواصفات ليست صوتية.. فيديو

الداخلية: ترقية الشهيد عمر ياسر لرتبة النقيب.. والموافقة على تجنيس 21 مصريا بجنسيات أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين